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22:36, 27 мая 2024Россия

Поселок в российском регионе атаковал дрон-камикадзе ВСУ

Гладков: поселок Совхозный Грайворонского округа атаковал дрон-камикадзе ВСУ

Фото: Globallookpress.com

Поселок Совхозный Грайворонского городского округа Белгородской области атаковал дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

«В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет. На одной из улиц повреждена линия газоснабжения», — отметил губернатор.

Гладков уточнил, что аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны России.

Ранее 27 мая по Луганску был нанесен удар, после взрывов на окраине города начался пожар. Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что атака велась ракетами западного производства ATACMS или из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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      Марина Совина
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