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15:01, 27 мая 2024Экономика

Путин оценил вложения России в экономику Узбекистана

Президент Путин: РФ вложила почти 10 миллиардов долларов в экономику Узбекистана

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Вложения России в экономику Узбекистана составили почти 10 миллиардов долларов. Такую оценку в ходе российско-узбекистанских переговоров дал президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Глава государства назвал эту цифру солидной и отметил, что прямые российские инвестиции в республику растут с каждым годом. Путин также выразил уверенность, что при если все планы двух стран, которые обсуждались на встрече лидеров в узком составе, будут реализованы, «то эти прямые инвестиции существенным образом увеличатся и пойдут на развитие экономики Узбекистана».

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Президент РФ также отметил, что в Узбекистане работают около трех тысяч компаний с российским участием, и около 700 фирм с узбекским капиталом функционируют в России. Он подчеркнул, что положительная динамика во взаимной торговле и инвестициях закрепляется, чему способствует работа совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран.

На встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым Путин также заявил, что торговые связи РФ и республики диверсифицируются и имеют хорошие перспективы, «особенно в сфере промышленной кооперации и высоких технологий». Президент также заявил, что Узбекистан выступает стратегическим партнером и надежным союзником России, а отношения стран находятся на подъеме и развиваются на принципах равноправия и учета взаимных интересов.

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