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14:04, 27 мая 2024Экономика

Путин оценил торговые связи России и Узбекистана

Путин: торгово-экономические связи РФ и Узбекистана имеют хорошие перспективы

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Торговые связи России и Узбекистана диверсифицируются и имеют хорошие перспективы. Так экономические связи двух стран оценил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

На встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым глава государства заявил, что сотрудничество двух государств имеет хорошие перспективы, «особенно в сфере промышленной кооперации и высоких технологий».

Путин заявил, что Узбекистан выступает стратегическим партнером и надежным союзником России, и отношения стран находятся на подъеме и развиваются на принципах равноправия и учета взаимных интересов. По его словам, РФ готова увеличить поставки газа в соседнюю республику, где сейчас разрабатывают крупные проекты.

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«Готовы при необходимости увеличить этот объем. В проработке целый ряд крупных инфраструктурных проектов в приоритетных отраслях экономики по строительству металлургического кластера газохимического комплекса, меднообогатительной фабрики и так далее», — пообещал президент.

Ранее пресс-секретарь Путина, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество Москвы и Ташкента динамично развивается. Узбекистан является традиционным и очень важным партнером России в Средней Азии и я трехстороннего взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном и Казахстаном есть большие перспективы.

Путин прибыл в Узбекистан 26 мая с двухдневным государственным визитом. По итогам переговоров стороны планируют подписать пакет двусторонних документов, в частности, текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также обменяться мнениями по актуальным региональным проблемам.

Одной из центральных тем, которые планируют обсудить главы государств, является строительство в стране АЭС российского дизайна, сообщает РИА Новости. Путин и Мирзиеев проработают вопросы создания атомной станции с малыми ядерными реакторами. Сейчас стороны согласовывают параметры генерального контракта. Кроме того, Москва и Ташкент планируют обсудить строительство на территории страны медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса.

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