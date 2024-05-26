Песков заявил о динамичном развитии сотрудничества Москвы и Ташкента

Песков: экономическое сотрудничество России и Узбекистана динамично развивается

Торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Москвы и Ташкента динамично развивается. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, спикер Кремля Дмитрий Песков на Первом канале.

«Это наш традиционный очень важный партнер в Средней Азии. Это одна из крупнейших среднеазиатских стран, которая играет очень большую роль здесь, в этом регионе», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что у России есть большие перспективы для трехстороннего сотрудничества с Узбекистаном и Казахстаном.

«Здесь возможности очень широкие, Россия открыта к этому. И это взаимовыгодное сотрудничество», — добавил представитель Кремля.

Ранее Песков охарактеризовал взаимоотношения президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева. По его словам, у них очень добрые личные отношения.

26 мая Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в Узбекистан, в рамках которого запланированы переговоры с президентом республики.