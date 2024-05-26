Путин прибыл в Узбекистан

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Узбекистан

Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в Узбекистан. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля.

В рамках государственного визита глава России проведет переговоры с президентом республики Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры стран намерены обсудить актуальные региональные проблемы и перспективы развития российско-узбекистанских отношений. Также в ходе визита предполагается «подписание солидного пакета двусторонних документов».

Помимо этого, Путин и Мирзиеев примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что Путин во время визита в Узбекистан обсудит проработку вопроса строительства в стране АЭС российского дизайна.