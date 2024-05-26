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18:51, 26 мая 2024Бывший СССР

Путин прибыл в Узбекистан

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Узбекистан

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в Узбекистан. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля.

В рамках государственного визита глава России проведет переговоры с президентом республики Шавкатом Мирзиеевым. Лидеры стран намерены обсудить актуальные региональные проблемы и перспективы развития российско-узбекистанских отношений. Также в ходе визита предполагается «подписание солидного пакета двусторонних документов».

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Помимо этого, Путин и Мирзиеев примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что Путин во время визита в Узбекистан обсудит проработку вопроса строительства в стране АЭС российского дизайна.

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      Наталья Обрядина
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