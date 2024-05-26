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11:06, 26 мая 2024Бывший СССР

Россия и Узбекистан начали проработку вопроса строительства АЭС

Путин во время поездки в Узбекистан обсудит строительство АЭС в республике

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время визита в Узбекистан 26-27 мая обсудит проработку вопроса строительства в стране АЭС российского дизайна, сообщает РИА Новости.

Согласно материалам к визиту, российский лидер и глава республики Шавкат Мирзиеев проработают вопросы строительства в Узбекистане атомной станции с малыми ядерными реакторами. На данный момент идет согласование параметров генерального контракта, указано в материале.

Кроме того, Москва и Ташкент планируют обсудить строительство на территории страны медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса.

Ранее сообщалось, что президенты России и Узбекистана примут участие в первом заседании Совета регионов. «По итогам визита предполагается подписание солидного пакета двусторонних документов», — рассказали в Кремле.

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      Анастасия Алимпиева
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