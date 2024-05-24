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15:37, 24 мая 2024Бывший СССР

Президенты России и Узбекистана посетят первое заседание Совета регионов

Президенты России и Узбекистана встретятся на первом заседании Совета регионов

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев примут участие в первом заседании Совета регионов. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев примут участие в первом заседании Совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан. По итогам визита предполагается подписание солидного пакета двусторонних документов», — отмечено в сообщении.

Помимо этого, в ходе переговоров лидеры планируют обсудить состояние и перспективы развития российско-узбекских отношений и обменяться мнениями по региональным проблемам.

21 мая российский лидер позвонил Мирзиееву и обсудил предстоящий визит в республику. Лидер Узбекистана сообщил Путину о ходе подготовки республики к визиту российского президента.

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      Валентин Карант
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