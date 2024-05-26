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22:05, 26 мая 2024Россия

В Кремле оценили отношения Путина и Мирзиеева

Песков: у президентов России и Узбекистана Путина и Мирзиеева добрые отношения
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

У президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева очень добрые личные отношения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала, пишет РИА Новости.

«Естественно, президент Узбекистана подчеркнуто, так сказать, по-доброму относится к нашему президенту», — сказал он.

26 мая Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в Узбекистан. Российского лидера встретили в аэропорту с цветами. В рамках государственного визита глава государства проведет переговоры с президентом республики.

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      Марина Совина
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