В Кремле оценили отношения Путина и Мирзиеева

Песков: у президентов России и Узбекистана Путина и Мирзиеева добрые отношения

У президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева очень добрые личные отношения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала, пишет РИА Новости.

«Естественно, президент Узбекистана подчеркнуто, так сказать, по-доброму относится к нашему президенту», — сказал он.

26 мая Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в Узбекистан. Российского лидера встретили в аэропорту с цветами. В рамках государственного визита глава государства проведет переговоры с президентом республики.