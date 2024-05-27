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11:35, 27 мая 2024Бывший СССР

Путин прибыл в резиденцию Мирзиеева на переговоры

Путин прибыл к Президентскому дворцу в Узбекистане для переговоров с Мирзиеевым

Фото: Sergei Bobylev / Kremlin Pool / AP

Президент России Владимир Путин прибыл в резиденцию главы Узбекистана. В Президентском дворце российский лидер примет участие в переговорах с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, сообщается на официальном сайте Кремля.

Перед началом переговоров президенты представили членов своих делегаций. Уточняется, что переговоры пройдут в два этапа: сначала в узком составе, позднее — в расширенном.

«Планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также обменяться мнениями по актуальным региональным проблемам», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

По итогам переговоров стороны планируют подписать пакет двусторонних документов.

Путин прибыл с двухдневным государственным визитом в Узбекистан 26 мая. В аэропорту республики российского президента встретили с букетом алых роз.

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      Екатерина Грищенко
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