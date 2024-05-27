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16:26, 27 мая 2024Бывший СССР

Путин пообещал обеспечить достойные условия труда гражданам Узбекистана

Путин: необходимо обеспечить гражданам Узбекистана достойные условия труда

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Российские власти продолжат работу, направленную на создание комфортных условий трудовой миграции для граждан Узбекистана. Обеспечить достойные условия труда узбекистанцам в России пообещал по итогам визита в Ташкент президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Российские власти делают и будут делать все необходимое, чтобы обеспечить работающим у нас узбекистанским гражданам достойные условия труда и социальной защиты, мы продолжим взаимодействовать с узбекскими властями по всем актуальным вопросам миграционной сферы», — заявил российский лидер.

Он добавил, что в России ценят вклад иностранных специалистов из Узбекистана в национальную экономику и отметил, что трудовая миграция также выгодна и для среднеазиатской республики, поскольку денежные переводы узбекистанцев на родину составляют значимую часть бюджета Узбекистана.

По итогам визита в Ташкент Путин подписал совместное заявление с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Глава республики назвал встречу с Путиным новой вехой в отношениях двух стран.

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      Глеб Палехов
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