Раскрыт секрет «молодильного» салата Лукашенко

Эксперт Лялина: любимый салат Лукашенко полезен благодаря зеленому луку

Фирменный салат президента Белоруссии Александра Лукашенко, которым тот угощал своего российского коллегу Владимира Путина, полезен благодаря одному ингредиенту, заявила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. Секрет настоящей пользы «молодильного» салата Лукашенко она раскрыла в беседе с Life.

Отмечается, что в состав любимого салата Лукашенко входят зеленый лук, яйцо, сметана и морская соль. По словам Лялиной, лук — это сильно ощелачивающий продукт, который очень полезен для выравнивания кислотно-щелочного баланса. Она отметила, что даже небольшие отклонения рН нарушают важные функции всех систем тела.

«Щелочная еда оказывает влияние на большинство метаболических процессов, участвуя в обмене белков и жиров, а также в трансформации углеводов в драгоценную энергию вместо накопления лишних килограммов. Такое "зеленое" питание необходимо всем хотя бы один раз в неделю», — сказала эксперт.

Также зеленый лук содержит мало калорий, в нем нет ни белков, ни жиров, практически нет углеводов, только витамины и минералы, в том числе А, С, К, В4, фолиевая кислота, кальций, магний, фосфор, цинк, калий. Помимо этого, флавоноиды и кверцетин в составе лука являются отличными иммуномодуляторами, также зеленый лук хорошо воздействует на мужскую половую систему, регулируя тестостерон благодаря цинку и витаминам, заключила специалистка.

Полезны и другие продукты в составе салата, указала эксперт: яйцо является источником белков и жиров, сметана дает блюду более насыщенный вкус, а молочнокислые бактерии, содержащиеся в сметане, полезны для пищеварительной системы.

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