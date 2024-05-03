Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:26, 3 мая 2024Забота о себе

Врачи рассказали об используемых ими методах профилактики слабоумия

Профессор фармакологии Смит посоветовал есть рыбу для профилактики деменции

Фото: Oxana Kolodina / Unsplash

До 80 процентов случаев болезни Альцгеймера можно предотвратить, если исключить все внешние факторы риска и следить за балансом витаминов, считает невролог из Шанхая Цзинь-Тай Ю. Он и другие врачи рассказали Daily Mail об используемых ими методах профилактики слабоумия.

Цзинь-Тай Ю объяснил, что болезнь Альцгеймера — это вид деменции, при котором накапливаются аномальные белки, вызывающие гибель нервных клеток и постепенное сокращение здоровых участков мозга. По его словам, предотвратить начало этого процесса помогают витамины группы В и жирные кислоты Омега-3. В связи с этим он рекомендовал употреблять добавки или чаще есть продукты, содержащие эти вещества.

Профессор фармакологии в оксфордском университете Дэвид Смит подтвердил, что прием этих добавок действительно помогает уменьшить поражение мозга при деменции. Он добавил, что его собственный рецепт сохранения умственных способностей и памяти — это регулярное употребление богатой Омега-3 рыбы, такой как лосось, скумбрия, анчоусы, сардины и сельдь. Также он посоветовал для профилактики дегенеративных изменений мозга вести более активный образ жизни и правильно питаться.

Материалы по теме:
Вирус стирает память? Как избежать когнитивных расстройств после перенесенной коронавирусной инфекции
Вирус стирает память?Как избежать когнитивных расстройств после перенесенной коронавирусной инфекции
18 февраля 2021
«Причины плохой старости идут из детского возраста» Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
«Причины плохой старости идут из детского возраста»Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
31 октября 2020

В свою очередь, психиатр Крис Палмер из Гарварда сильнейшим средством предотвращения старческого слабоумия назвала отказ от спиртного. Еще одно неожиданное средство для сохранения когнитивных способностей подсказала стоматолог Виктория Сэмпсон. Она заявила, что тщательно следит за здоровьем десен, поскольку уверена, что бактерии, размножающиеся при воспалении в ротовой полости, повышают вероятность деменции.

Ранее невролог Андрей Черемухин рассказал, что шаркающая походка является одним из ранних признаков деменции. Он объяснил, что этот симптом возникает из-за нарушения кровообращения.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные заняли часть базы США в Нигере. Шеф Пентагона оказался не против

      Россиянка вонзила нож в уголовника ради мести за обиженного мужа

      Археолог раскрыл происхождение тысячелетнего «Экскалибура»

      Ввоз в Россию машин через Владивосток вырос до досанкционного уровня

      Россиянку с криками выгнали из брендового бутика в Турции без объяснения причин

      Пентагон начал переброску истребителей в Катар

      «Ростех» нарастит производство «летающих авиабомб»

      Россиянам назвали последствия самовольного подключения электричества

      В Пентагоне назвали масштабы производства ATACMS достаточными для помощи Украине

      Овечкин назвал возможного будущего капитана «Вашингтона»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше