Врачи рассказали об используемых ими методах профилактики слабоумия

Профессор фармакологии Смит посоветовал есть рыбу для профилактики деменции

До 80 процентов случаев болезни Альцгеймера можно предотвратить, если исключить все внешние факторы риска и следить за балансом витаминов, считает невролог из Шанхая Цзинь-Тай Ю. Он и другие врачи рассказали Daily Mail об используемых ими методах профилактики слабоумия.

Цзинь-Тай Ю объяснил, что болезнь Альцгеймера — это вид деменции, при котором накапливаются аномальные белки, вызывающие гибель нервных клеток и постепенное сокращение здоровых участков мозга. По его словам, предотвратить начало этого процесса помогают витамины группы В и жирные кислоты Омега-3. В связи с этим он рекомендовал употреблять добавки или чаще есть продукты, содержащие эти вещества.

Профессор фармакологии в оксфордском университете Дэвид Смит подтвердил, что прием этих добавок действительно помогает уменьшить поражение мозга при деменции. Он добавил, что его собственный рецепт сохранения умственных способностей и памяти — это регулярное употребление богатой Омега-3 рыбы, такой как лосось, скумбрия, анчоусы, сардины и сельдь. Также он посоветовал для профилактики дегенеративных изменений мозга вести более активный образ жизни и правильно питаться.

В свою очередь, психиатр Крис Палмер из Гарварда сильнейшим средством предотвращения старческого слабоумия назвала отказ от спиртного. Еще одно неожиданное средство для сохранения когнитивных способностей подсказала стоматолог Виктория Сэмпсон. Она заявила, что тщательно следит за здоровьем десен, поскольку уверена, что бактерии, размножающиеся при воспалении в ротовой полости, повышают вероятность деменции.

Ранее невролог Андрей Черемухин рассказал, что шаркающая походка является одним из ранних признаков деменции. Он объяснил, что этот симптом возникает из-за нарушения кровообращения.