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20:30, 15 апреля 2024Забота о себе

Россиянам перечислили неочевидные признаки начинающейся деменции

Невролог Черемухин: признаком деменции может быть семенящая, шаркающая походка

Фото: Daisy Daisy / Shutterstock / Fotodom

Одним из признаков начинающейся деменции может быть шаркающая, семенящая походка, заявил невролог Андрей Черемухин. Некоторые другие неочевидные симптомы этой болезни он перечислил «Известиям».

Черемухин отметил, что яркими проявлениями деменции являются неспособность решать задачи и потеря памяти, однако, помимо них, существует ряд менее очевидных симптомов. Одним из них он назвал изменения в походке: она становится неустойчивой, шаткой и семенящей, так как из-за нарушения кровообращения нарушается координация движений, объяснил специалист. Также человек может испытывать головокружение.

В качестве еще одного настораживающего симптома невролог выделил неспособность уловить сарказм и обнаружить лжеца. «При деменции нарушается навык адекватной оценки социального взаимодействия. Люди могут воспринимать шутки буквально или не понимать скрытых намерений», — рассказал врач.

Также, по словам Черемухина, при прогрессировании слабоумия человек может покупать ненужные ему вещи за неразумные деньги, пытаться съесть предметы, которые не едят, а также переедать. Причем чувство меры теряется не только относительно употребления еды и алкоголя, но и других вредных привычек, добавил специалист.

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Кроме того, зачастую люди с деменцией часто испытывают перепады настроения и могут агрессивно реагировать на обычные вещи, впадать в апатию из-за мелочей, плакать или смеяться без причины, заключил невролог.

Ранее сотрудник Национального центра гериатрии и геронтологии в Японии Шу Чжан назвал суши продуктом для молодости мозга. В результате проведенного им исследования выяснилось, что у женщин, соблюдавших традиционную японскую диету, атрофия мозга была меньше по сравнению с теми, кто придерживался западной системы питания.

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      Наталья Обрядина
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