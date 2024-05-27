Раскрыта стоимость аренды самой дорогой квартиры в центре Москвы

Арендовать самую дорогую квартиру в центры Москвы можно за 2,6 млн руб. в месяц

Стоимость аренды самой дорогой квартиры в центры Москвы составила 2,6 миллиона рублей в месяц. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты агентства недвижимости Trust Realty.

Речь идет о шестикомнатной квартире площадью 385 квадратных метров, расположенной в районе Хамовники на улице Усачева, которая считается самой дорогой локацией столицы по числу высокобюджетных лотов. Всего на улице Усачева для съема доступны 165 из 186 лотов, цена которых превышает миллион в месяц.

Второй локацией по количеству наиболее дорогих объектов для аренды является Западный административный округ Москвы, где в данный момент сдается 18 квартир дороже миллиона рублей в месяц. Самый дорогой лот там удастся арендовать за 2,5 миллиона рублей. Пятикомнатная квартира площадью 507 «квадратов» находится в районе Дорогомилово.

Ранее в мае стало известно, что аренда самых высоких апартаментов делового центра «Москва-Сити» на сутки обойдется 13 тысяч рублей.