Раскрыта цена одной ночи в самых высоких апартаментах «Москва-Сити»

Аренда самых высоких апартаментов «Москва-Сити» на ночь стоит 13 тысяч рублей

Аренда самых высоких апартаментов делового центра «Москва-Сити» на сутки обойдется 13 тысяч рублей. Стоимость одной ночи на верхних этажах знаменитых башен «Ленте.ру» назвали эксперты «Авито Путешествий».

В рамках указанного бюджета получится арендовать студию на 83 этаже одной из башен, площадь объекта составляет 50 квадратных метров. На том же этаже есть и более просторный вариант — «двушка» в 120 «квадратов» за 19 тысяч рублей в сутки. По данным сервиса, эти объекты являются самыми высокими предложениями не только на рынке Москвы, но и по сравнению с вариантами в других российских городах-миллионниках.

Второе место в рейтинге городов-миллионников с квартирами на самых высоких этажах занял Екатеринбург. Здесь сдается студия на 33 этаже за 2,4 тысячи рублей за ночь. Третье место разделили Санкт-Петербург и Пермь. В обоих городах можно снять квартиры на 31 этаже стоимостью четыре тысячи и 2,4 тысячи рублей за сутки соответственно.

Ранее в Москве решили продать квартиру площадью 8,8 «квадрата», которая находится на 42-м этаже одного из небоскребов «Москвы-Сити».