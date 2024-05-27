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12:20, 27 мая 2024Силовые структуры

Расправившиеся с семерыми одинокими москвичами сели от 10 лет до пожизненного

В Москве члены ОПГ получили от 10 лет до пожизненного за убийство 7 человек

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве суд вынес приговор пятерым членам организованной преступной группы (ОПГ) «черных риелторов», расправившихся с семерыми одинокими москвичами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России.

Коллегия присяжных признала их виновными в причастного к расправе над тремя женщинами и четырьмя мужчинами, еще одной жертве удалось выжить после покушения. Один из подсудимых получил пожизненный срок, остальные от 10 до 24 лет лишения свободы.

Главарь банды Анатолий Фурсов и трое его сообщников находятся в международном розыске.

«Черные риелторы» орудовали в столице с 2017 по 2019 год. Они заключали с одинокими пожилыми людьми договоры ренты или пожизненного содержания с иждивением, а затем расправлялись с хозяевами из-за их жилья.
 
В феврале сообщалось, что в Красноярске «черные риелторы» украли у десяти клиентов более 30 миллионов рублей и попали под суд.

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      Любовь Ширижик
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