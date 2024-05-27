Производители редких металлов в России попросили о льготах

«Ведомости»: российские производители редких металлов попросили о господдержке

Российская Ассоциация производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) предложила увеличить государственную поддержку добычи и первичной переработки этой продукции. Об этом «Ведомостям» рассказал гендиректор Соликамского магниевого завода (СМЗ) Руслан Димухамедов.

В качестве льгот они хотели бы иметь право заключать специнвестконтракты (СПИК) и соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на добычу и переработку и получить понижающий коэффициент к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для новых производств титана и циркования.

Также компании отрасли настаивают на увеличении пошлин на ввоз импортного сырья, что приведет к снижению конкуренции со стороны зарубежных производителей. Предложения обсуждались на закрытой стратегической сессии по развитию отрасли, которая состоялась 20 мая. В течение месяца инициатива будет направлена в правительство.

Добытчики и производители РМ и РЗМ уже имеют ряд льгот, в том числе субсидии кредитов и сниженную в десять раз ставку НДПИ (не распространяется на титан и цирконий). Однако с 2021 года условия разведки и разработки месторождений ухудшались.

По словам Димухамедова, налоги в отрасли повышались, затраты по многим направлениям (персонал, топливо, материалы, электроэнергия, оборудование) росли, а цены на РЗМ снижаются.

Ранее совместное исследование Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) и Института экономики роста имени П. А. Столыпина (ИЭР) показало, что в текущем году российские власти выделили 960 миллиардов рублей на обслуживание льготных кредитов, что стало рекордной за все годы суммой.