Российские власти выделили рекордный триллион рублей на льготные кредиты

ИКСИ и ИЭР сообщили о росте расходов РФ на льготные кредиты до 960 млрд рублей

В текущем году российские власти выделили 960 миллиардов рублей на обслуживание льготных кредитов, то есть почти три процента от всех бюджетных расходов. Об этом со ссылкой на исследование Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) и Института экономики роста им. П. А. Столыпина (ИЭР) пишут «Известия».

Эти деньги идут на компенсации банкам, которые обслуживают пользующиеся льготами предприятия. Почти триллион рублей стал рекордной суммой, даже в последние годы совокупные расходы на льготы составляли только 600-800 миллиардов рублей.

Исполнительный директор ИЭР Антон Свириденко отметил, что отдельной статьи по расходам на субсидии в бюджете нет, но если судить по финансовому плану, то больше всего забирает льготная ипотека — 550 миллиардов рублей. Далее идут сельхозпроизводители — 136 миллиардов рублей, а также малые и средние предприятия — 70 миллиардов.

Глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая указала, что рекордный рост связан с непривычно высокой ключевой ставкой, из-за которых компенсировать приходится больше. Она связала именно с этим фактором желание Министерства финансов сворачивать льготные программы или же ужесточать условия по тем, что останутся.

Ранее предполагалось, что после 1 июля будет отменена льготная ипотека на новостройки и семейная программа, но президент Владимир Путин распорядился сохранить последнюю. По данным Минфина, это обойдется бюджету в 260 миллиардов рублей.

По оценке Беленькой, политика правительства и Центробанка создают порочный круг. Регулятор борется с инфляцией и старается ограничить кредитование, а кабмин увеличивает расходы на то, чтобы деньги продолжали доходить получателям. В результате расходы растут, инфляция не снижается, а главным для компаний становится соревнование за получение субсидий.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников впервые признал, что экономика демонстрирует признаки перегрева, о чем уже полгода предупреждала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Накануне ведомство сообщило об ускорении годовой инфляции с 7,81 процента до 7,91 процента. Это случилось на фоне публикации резюме ЦБ по итогам обсуждения уровня ключевой ставки, где говорилось, что ее повышение в ближайшие месяцы более вероятно, чем снижение.