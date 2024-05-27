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10:32, 27 мая 2024Силовые структуры

Росгвардия задержала семерых подозреваемых пособников ВСУ

В ДНР Росгвардия задержала семерых подозреваемых пособников ВСУ

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Донецкой Народной Республике (ДНР) сотрудники Росгвардии, благодаря полученной от военной контразведки информации, задержали семерых подозреваемых в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, по информации силовиков, росгвардейцы задержали 26 человек за призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности и 14 человек за совершение преступлений. Подробности не раскрываются, однако, в ведомстве поделились оперативным видео задержания.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии поймали оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА) рядом с охраняемым предприятием в Выборге. Утром 29 марта работники судостроительного завода заметили в небе дрон и нажали тревожную кнопку. На место экстренно прибыли сотрудники вневедомственной охраны. В ходе осмотра периметра предприятия был задержан 43-летний мужчина, управлявший квадрокоптером DJI Mavic 2.

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      Анна Габай
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