В ДНР Росгвардия задержала семерых подозреваемых пособников ВСУ

В Донецкой Народной Республике (ДНР) сотрудники Росгвардии, благодаря полученной от военной контразведки информации, задержали семерых подозреваемых в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, по информации силовиков, росгвардейцы задержали 26 человек за призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности и 14 человек за совершение преступлений. Подробности не раскрываются, однако, в ведомстве поделились оперативным видео задержания.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии поймали оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА) рядом с охраняемым предприятием в Выборге. Утром 29 марта работники судостроительного завода заметили в небе дрон и нажали тревожную кнопку. На место экстренно прибыли сотрудники вневедомственной охраны. В ходе осмотра периметра предприятия был задержан 43-летний мужчина, управлявший квадрокоптером DJI Mavic 2.