Россиян предупредили о проблемах на даче

Эксперт Чихринова: плохо закрытый мусор на даче может быть опасен

Плохо закрытый мусор на даче может быть опасен — в негерметично закрытых контейнерах есть риск размножения муравьев. О распространенных проблемах летом на даче предупредила россиян эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Если проблема уже существует, используйте приманки для уничтожения насекомых», — посоветовала специалистка. Помимо муравьев, на участке летом могут завестись и другие вредители — например, колорадские жуки и гусеницы. Эти насекомые могут нанести вред урожаю, подчеркнула Чихринова. Избавляться от вредителей эксперт порекомендовала вручную, а если площади посадок большие — распылить на грядки биопрепараты.

Атаковать дачников также могут клещи. «Некоторые дачники обрабатывают территорию специальными препаратами — акарицидами. Также для обработки используют народные средства, например, отвар коры черемухи», — рассказала специалистка.

Среди главных проблем на даче летом Чихринова также назвала поломку кондиционеров и насосов для воды, затопление участка дождями и наличие сухих или тяжелых веток деревьев, которые при порывах ветра могут нанести вред имуществу на территории.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще покупать дачи — спрос на загородную недвижимость в стране вырос в среднем на 10 процентов. Заметнее всего спрос увеличился в Волгоградской и Кировской областях — на 51 и 41 процент соответственно, а также в Удмуртии — на 34 процента. В Московской области этот показатель повысился на 13 процентов.

