Спрос на загородную недвижимость в России вырос на 10 %

Перед дачным сезоном спрос на загородную недвижимость в России вырос на 10 процентов. О том, что россияне бросились покупать дачи и другие подобные объекты, говорится в исследовании «Авито Недвижимости», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Рост интереса к загородной недвижимости зафиксировали в 29 из 33 регионов. Заметнее всего спрос увеличился в Волгоградской и Кировской областях — на 51 и 41 процент соответственно, а также в Удмуртии — на 34 процента. В Московской области этот показатель вырос на 13 процентов.

Отмечается, что в среднем по России с марта по апрель загородная недвижимость подешевела на два процента. Кроме того, продавцы готовы делать скидки, чтобы успеть избавиться от объекта в пик сезона. По словам экспертов, сейчас наступает самое подходящее время для покупки.

Средняя цена составляет 4,4 миллиона рублей. Дешевле всего загородная недвижимость в Кировской (миллион рублей), Смоленской (1,2 миллиона) и Брянской областях (1,3 миллиона), а дороже — в Подмосковье (10,2 миллиона), Дагестане (девять миллионов) и Ленинградской области (8,5 миллиона).

Ранее россиянам рассказали, как обустроить летнюю кухню на даче. По словам эксперта по недвижимости Анны Исаевой, к негазифицированному участку стоит подвести баллонный газ.