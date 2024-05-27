Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:14, 27 мая 2024Экономика

Россияне бросились покупать дачи

Спрос на загородную недвижимость в России вырос на 10 %

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Перед дачным сезоном спрос на загородную недвижимость в России вырос на 10 процентов. О том, что россияне бросились покупать дачи и другие подобные объекты, говорится в исследовании «Авито Недвижимости», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Рост интереса к загородной недвижимости зафиксировали в 29 из 33 регионов. Заметнее всего спрос увеличился в Волгоградской и Кировской областях — на 51 и 41 процент соответственно, а также в Удмуртии — на 34 процента. В Московской области этот показатель вырос на 13 процентов.

Отмечается, что в среднем по России с марта по апрель загородная недвижимость подешевела на два процента. Кроме того, продавцы готовы делать скидки, чтобы успеть избавиться от объекта в пик сезона. По словам экспертов, сейчас наступает самое подходящее время для покупки.

Средняя цена составляет 4,4 миллиона рублей. Дешевле всего загородная недвижимость в Кировской (миллион рублей), Смоленской (1,2 миллиона) и Брянской областях (1,3 миллиона), а дороже — в Подмосковье (10,2 миллиона), Дагестане (девять миллионов) и Ленинградской области (8,5 миллиона).

Ранее россиянам рассказали, как обустроить летнюю кухню на даче. По словам эксперта по недвижимости Анны Исаевой, к негазифицированному участку стоит подвести баллонный газ.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта причина отказа суда освободить из СИЗО генерала Попова

      Возвращение Кейт Миддлтон отложили на неопределенный срок

      В России объяснили попытку ВСУ атаковать Геленджик

      Российская ПВО сбила украинский самолет над Волчанском

      Одну деталь внешности Виктории Бони на фото в Каннах раскритиковали в сети

      Россияне резко заинтересовались одной категорией товаров

      Глава МИД Литвы пригрозил Грузии отменой статуса кандидата в ЕС

      МИД Бельгии обвинил Венгрию в блокировке новой помощи Украине

      Путину предложили исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций. Талибов снова позвали на ПМЭФ

      Эрдоган предложил переписать Конституцию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше