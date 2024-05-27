Россиянам раскрыли выгодные для отдыха направления внутри страны

Саратовская область и Чувашская Республика — самые выгодные для отдыха в России

Российским отдыхающим раскрыли выгодные для отдыха направления внутри страны, в числе которых оказались Саратовская и Чувашская Республика. Такие данные приводят «Яндекс. Путешествия» в исследовании, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Так, средняя цена за ночь в Саратовской области и Чувашской Республике составляет 4,2 тысячи рублей. Аналогичные предложения есть и в Сахалинской области. В Кировской области стоимость незначительно выше — 4,4 тысячи рублей, а в Республике Удмуртия — 4,7 тысячи рублей.

«В прошлом квартале этого года лидером по самой низкой стоимости по проживанию была Еврейская автономная область — средняя цена за ночь в регионе составила 3200 рублей», — говорится в сообщении.

Ранее в Российском союзе туриндустрии отметили, что летом 2024 года отечественные путешественники массово устремились в Турцию. Наиболее популярны у россиян Аланья, Кемер, Сиде, Белек и Анталья.