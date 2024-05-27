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11:56, 27 мая 2024Интернет и СМИ

Россияне раскрыли свои траты перед летом

Исследование: почти 62 % россиян совершают покупки специально к лету

Фото: PR Image Factory / Shutterstock / Fotodom

Россияне рассказали о своих покупках перед летним сезоном. Соответствующий опрос провели социальная сеть «Одноклассники» и «ЮKassa» (сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей финтех-компании ЮMoney), пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру».

По результатам исследования почти две трети россиян (62 процента) совершают покупки специально к лету. Самая популярная статья расходов — новая одежда (20 процентов), вторая по популярности — отпуск (14 процентов). Еще 11 процентов респондентов планируют потратиться на ремонт и благоустройство дома. Столько же покупают подарки на дни рождения, свадьбы и другие торжественные мероприятия, а 9 процентов опрошенных увеличивают расходы на занятия спортом.

В «Одноклассниках» с приближением июня сильнее всего вырос интерес пользователей к контенту о дачах и загородном отдыхе. В середине мая число просмотров публикаций о благоустройстве дома и участка увеличилось на 89 процентов по сравнению с началом весны.

Также в мае, по данным «ЮKassа», увеличился спрос на строительные и садовые принадлежности. С 1 по 20 мая в сегменте стройматериалов оборот вырос в два раза по сравнению с теми же числами февраля. Количество покупок возросло на 95 процентов, число покупателей — на 66 процентов, средний чек — на 17 процентов, до 20 824 рублей. Оборот от продаж садовых материалов увеличился почти в три раза, количество покупок — более чем в два раза, покупателей стало на 31 процент больше, а средний чек вырос на 24 процента и достиг 3990 рублей.

По данным аналитиков «Одноклассников», вторая по популярности тема в соцсети — правильное питание и диеты (рост на 54 процентов), а на третьем месте — идеи для отпуска (41 процент). Обновление гардероба к летнему сезону тоже интересует пользователей: просмотров публикаций о выборе и сочетании одежды стало на 25 процентов больше.
 
«Одноклассники» и «ЮKassa» также узнали, сколько респонденты готовы потратить на подготовку к лету. Большинство опрошенных (29 процентов) планируют выделить на сезонные покупки не более 25 тысяч рублей, по 17 процентов — 25-50 и 50-100 тысяч, по 11 процентов — 100-250 и 250-500 тысяч. Еще 10 процентов опрошенных не планируют никаких дополнительных трат в преддверии летнего сезона, а 5 процентов собираются заплатить более 500 тысяч рублей или не считают траты.

Опрос проводился на сайте «ЮMoney» в мае 2024 года. В нем приняли участие более тысячи пользователей на территории России.

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      Варвара Кошечкина
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