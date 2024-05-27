Россиянин поймал рыбу с себя ростом

Житель Саратова поймал сома с себя ростом

Житель Саратова Никита Балаганов поймал огромного сома весом 23 килограмма с себя ростом. Об этом сообщает «Новости Саратова».

Россиянин похвастался фотографиями улова в соцсетях. По его словам, он рыбачил в селе Усовка Воскресенского района. Мужчина поделился, что сом оказал достойное сопротивление.

Балаганов также уточнил, что трофейный улов попался еще в 2023 году, а сейчас он ждет окончания запрета на рыбалку.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области рыбак поймал на удочку шипа, или краснокнижного осетра. Он отметил, что шипа выловили исключительно для снимка, после чего его снова отправили в воды Волги.