Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:14, 27 мая 2024Моя страна

Россиянин поймал рыбу с себя ростом

Житель Саратова поймал сома с себя ростом

Фото: Samantha Deleo / Unsplash

Житель Саратова Никита Балаганов поймал огромного сома весом 23 килограмма с себя ростом. Об этом сообщает «Новости Саратова».

Россиянин похвастался фотографиями улова в соцсетях. По его словам, он рыбачил в селе Усовка Воскресенского района. Мужчина поделился, что сом оказал достойное сопротивление.

Балаганов также уточнил, что трофейный улов попался еще в 2023 году, а сейчас он ждет окончания запрета на рыбалку.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области рыбак поймал на удочку шипа, или краснокнижного осетра. Он отметил, что шипа выловили исключительно для снимка, после чего его снова отправили в воды Волги.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Генерала Попова снова не выпустили из СИЗО, несмотря на просьбу следствия. Он рассмеялся и взмахнул кулаком

      Янковский высказался об участии в российском аналоге «Сверхъестественного»

      Названо оптимальное количество чая в сутки

      Известный американский рэпер лишился крупного контракта после секс-скандала

      На Украине предрекли панические настроения при эвакуации людей из Харькова

      В России родители нашли письмо бесследно пропавшей в феврале студентки

      На Украине из-за мобилизации закрылся драмтеатр

      В отношении советника губернатора Орловской области возбудили еще одно дело

      Польша укрепит границу с Россией и Белоруссией к 2028 году

      49-летняя Ева Лонгория похвасталась фигурой на видео из спортзала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше