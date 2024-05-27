Россиянин сбросил знакомого с лестницы и снял с него золотую цепочку

В Свердловской области суд приговорил мужчину к 8 годам за убийство знакомого

В Свердловской области суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима местного жителя, который сбросил знакомого с лестницы и снял с него золотую цепочку. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета России по региону Александр Шульга.

Мужчину признали виновным по статьям 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и 161 («Грабеж») УК РФ. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал «Ленте.ру», что ранее мужчина был судим за расправу, причинение вреда здоровью средней тяжести и кражу. По словам Горелых, подсудимый признал свою вину частично.

По версии следствия, в ночь на 18 ноября 2022 года осужденный выпивал со знакомым. Когда они пошли за добавкой, в подъезде одного из домов Краснотурьинска между мужчинами произошла ссора, в ходе которой подсудимый ударил собутыльника. В результате пострадавший упал с лестничного марша и ударился головой о бетонный пол, получив несовместимую с жизнью черепно-мозговую травму. После этого рецидивист снял с него ювелирные изделия на общую сумму около 25 тысяч рублей.

Ранее в Алапаевске (Свердловская область) суд приговорил местного жителя к девяти с половиной годам колонии строгого режима за расправу над бывшей женой.