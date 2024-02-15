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16:33, 15 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с бывшей женой и сам заявил о ее пропаже

В Свердловской области суд приговорил мужчину к 9,5 годам за убийство жены

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Алапаевске (Свердловская область) суд приговорил местного жителя к девяти с половиною годам колонии строгого режима за расправу над бывшей женой. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Александр Шульга.

Мужчину признали виновным по статье 105 УК РФ.

По версии следствия, утром 22 декабря 2022 года подсудимый и его бывшая жена поехали вместе в направлении города Режа. Во время пути они поссорились, тогда мужчина остановил машину, бывшие супруги вышли на улицу, и осужденный ударил женщину. После этого пострадавшая попыталась уйти, но подсудимый ее догнал и задушил. Далее он отвез тело бывшей супруги в безлюдное место и оставил там, присыпав снегом.

Житель Свердловской области хотел отвести от себя подозрения, поэтому уже вечером того же дня сообщил в полицию о пропаже бывшей жены. Однако следователи быстро раскрыли его причастность. Мужчина сознался и показал местно преступления.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал «Ленте.ру», что осужденному удалось обмануть полиграф. При этом силовики смогли найти несколько зацепок, которые подтвердили его вину.

Ранее Свердловский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы 40-летнего местного жителя, совершившего разбойное нападение на продававшего наркотики мужчину.

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      Варвара Митина
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