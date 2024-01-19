Расправившегося с продавцом наркотиков россиянина приговорили к колонии

Жителя Урала осудили на 13 лет за разбойное нападение на продавца наркотиков

Свердловский областной суд приговорил к 13 годам лишения свободы 40-летнего местного жителя, совершившего разбойное нападение на продававшего наркотики мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Александр Шульга.

Подсудимого признали виновным в расправе, сопряженной с разбоем, и в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, совершенном с применением насилия и предмета, используемого в качестве оружия. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, в начале декабря 2022 года подсудимый с использованием интернета договорился о приобретении у потерпевшего наркотиков и назначил место и время встречи. Намереваясь совершить разбойное нападение, мужчина вооружился твердым предметом и предложил реализатору запрещенных веществ проследовать с ним на машине в малолюдное место. Там злоумышленник набросился на потерпевшего и, применяя насилие, отобрал сумку, в которой, по его мнению, находились наркотики в крупном размере. Когда мужчина попытался забрать сумку, фигурант начал бить его кулаком и заранее приготовленным твердым предметом, нанеся травмы, несовместимые с жизнью. После совершенного преступления нападавший скрылся, а отобранным имуществом распорядился по своему усмотрению.

Вскоре его задержали. Как уточняет управление МВД по Екатеринбургу, ранее злоумышленник уже был судим за незаконный оборот наркотиков, похищение человека и кражу.

Ранее в Волгоградской области арестовали бывшего сотрудника исправительного учреждения, который пытался передать наркотики заключенному.