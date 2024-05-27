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14:25, 27 мая 2024Силовые структуры

Россиянин спрятал наркотики в горлышке бутылки с вином и попался

В Москве мужчина, прятавший мефедрон в бутылке с вином, получил домашний арест

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Москве задержан мужчина, который спрятал сверток с наркотиком в горлышко бутылки с вином. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств»). Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По предварительным данным полиции, сверток с наркотическим веществом помещался в горлышко бутылки с вином. Таким образом задержанный формировал посылку и осуществлял передачу наркотика покупателям. Для убедительности он добавлял к бутылке коробку с кондитерскими изделиями. Одну такую посылку изъяли правоохранители при личном досмотре злоумышленника. Обнаруженный сверток с запрещенным веществом они передали на исследование. Предварительный результат показал, что в пакетике находился мефедрон общей массой около одного грамма.

Как уточнила официальный представитель МВД России, после этого в квартире фигуранта оперативники провели обыски и обнаружили сверток с мефедроном массой около 80 граммов, а также емкости с прекурсорами, весы, колбы и другие предметы, имеющие доказательное значение.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полиция обнаружила в квартире 40-летнего рецидивиста сейф с амфетамином.

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      Анна Габай
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