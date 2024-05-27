Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:14, 27 мая 2024Силовые структуры

Россиянка попыталась заживо сжечь сожителя и попала под суд

На Сахалине будут судить женщину, пытавшуюся заживо сжечь сожителя

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Сахалинской области суд рассмотрит дело 51-летней местной жительницы, пытавшейся заживо сжечь 36-летнего сожителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным ведомства, обвиняемая поссорилась с другом, вылила на его голову и тело легковоспламеняющуюся жидкость и подожгла зажигалкой. Потерпевшего с ожогами лица и головы доставили в больницу, его удалось спасти.

Возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее стало известно, что иностранец напал на женщину и попытался ее изнасиловать на улицах Москвы.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ впервые пытались атаковать популярный российский курортный город

      Военная хунта Буркина-Фасо продлила правление до 2029 года

      Расправившийся с любовницей и ее матерью россиянин ушел из колонии на СВО

      Мошенница под видом врача ограбила российскую пенсионерку на 157 тысяч рублей

      Генерал ВСУ обвинил армейскую систему в порабощении украинцев

      Эстонский президент захотел поставить Россию на колени

      Россиянка попыталась заживо сжечь сожителя и попала под суд

      Яна Рудковская показала внешность после пластики у звездного хирурга Хайдарова

      В России легковушка лоб в лоб столкнулась с фурой на трассе и попала на видео

      Артемий Лебедев назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше