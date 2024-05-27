Россиянка попыталась заживо сжечь сожителя и попала под суд

На Сахалине будут судить женщину, пытавшуюся заживо сжечь сожителя

В Сахалинской области суд рассмотрит дело 51-летней местной жительницы, пытавшейся заживо сжечь 36-летнего сожителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным ведомства, обвиняемая поссорилась с другом, вылила на его голову и тело легковоспламеняющуюся жидкость и подожгла зажигалкой. Потерпевшего с ожогами лица и головы доставили в больницу, его удалось спасти.

Возбуждено дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее стало известно, что иностранец напал на женщину и попытался ее изнасиловать на улицах Москвы.