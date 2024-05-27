Российская фигуристка назвала отличие москвичей от жителей других городов

Фигуристка Тарасова: москвичи более деловые, чем жители других городов

Российская фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр в парном катании 2022 года Евгения Тарасова назвала москвичей более сконцентрированными по сравнению с жителями других городов. Об этом она рассказала в интервью журналу «Москвич Mag».

«Наверное, москвичи больше сконцентрированы, более заняты. Они все время или пишут сообщения, или разговаривают по телефону. Более деловые», — ответила спортсменка на вопрос об отличии жителей столицы от людей из других городов. Тарасова также считает, что Москва отличается разнообразием и представляет собой место, которое «любому придется по вкусу».

Ранее в мае известный детский писатель Андрей Усачев заявил, что москвичи умеют сочувствовать и готовы прийти на помощь. Помимо этого, по его мнению, у жителей столицы отсутствует «комплекс завоевателя».