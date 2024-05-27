Российский санитар спас четверых раненых сослуживцев в зоне СВО

Минобороны России: младший санитар спас четверых раненых сослуживцев в зоне СВО

Младший санитар Валерий Александров спас четверых раненых сослуживцев на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны России, их заявление приводит ТАСС.

«В ходе боевых действий, находясь на линии боевого соприкосновения, Валерий Александров вынес из-под огня противника четверых российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести и неспособных самостоятельно передвигаться. Затем он оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в медицинский госпиталь», — сообщили в оборонном ведомстве.

Подчеркивается, что Александров и ранее неоднократно оказывал помощь сослуживцам. Он останавливал кровотечения, удалял осколки из ран и организовывал эвакуацию раненых.

Ранее российский полковник Сергей Туманов в зоне проведения СВО спас раненых операторов беспилотников из горящей машины.