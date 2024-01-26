Российский полковник спас раненых операторов беспилотников из горящей машины

МО РФ: полковник Туманов спас раненых операторов БПЛА из горящей машины

Российский полковник Сергей Туманов в зоне проведения специальной военной операции спас раненых операторов беспилотников из горящей машины, об этом сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.

Отмечается, что офицер возвращался с выполнения задач и увидел, как группа военных попала под массированный минометный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Несмотря на продолжающийся минометный обстрел, рискуя жизнью, Сергей Туманов извлек из горящего автомобиля раненых, которые были заблокированы в кабине машины», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что полковник перенес раненых в безопасное место, где оказал им первую помощь. После этого офицер вернулся к автомобилю и эвакуировал оборудование группы.

В сентябре прошлого года российский военнослужащий в бою на авдеевском направлении спас сослуживцев, закрыв их своим телом от взрыва гранаты, и выжил, несмотря на тяжелые ранения.

