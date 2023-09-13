Российский боец спас сослуживцев от взрыва гранаты в зоне СВО и выжил сам

Российский боец закрыл сослуживцев от взрыва гранаты своим телом под Авдеевкой

Российский военнослужащий в бою на авдеевском направлении спас сослуживцев, закрыв их своим телом от взрыва гранаты, и выжил. Об этом рассказал боец первой славянской бригады с позывным Водолаз. Его слова приводит РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что, когда начался контактный ближний бой, к его товарищу прилетела граната. «Когда граната прилетела, он просто повернулся спиной, чтобы она не попала в нас своими осколками, прикрыл нас», — сообщил Водолаз.

Военный, спасший своих соратников, выжил, несмотря на тяжелые ранения. Сейчас, по данным агентства, он проходит лечение и восстановление.

Ранее президент России Владимир Путин, оценивая ход специальной военной операции (СВО), заявил, что российские войска «ведут себя героически». Он отметил, что на некоторых участках они переходят в наступление неожиданно для Вооруженных сил Украины (ВСУ), занимая наиболее выгодные позиции.