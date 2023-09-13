Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:30, 13 сентября 2023Россия

Российский боец спас сослуживцев от взрыва гранаты в зоне СВО и выжил сам

Российский боец закрыл сослуживцев от взрыва гранаты своим телом под Авдеевкой

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Российский военнослужащий в бою на авдеевском направлении спас сослуживцев, закрыв их своим телом от взрыва гранаты, и выжил. Об этом рассказал боец первой славянской бригады с позывным Водолаз. Его слова приводит РИА Новости.

Собеседник агентства рассказал, что, когда начался контактный ближний бой, к его товарищу прилетела граната. «Когда граната прилетела, он просто повернулся спиной, чтобы она не попала в нас своими осколками, прикрыл нас», — сообщил Водолаз.

Военный, спасший своих соратников, выжил, несмотря на тяжелые ранения. Сейчас, по данным агентства, он проходит лечение и восстановление.

Ранее президент России Владимир Путин, оценивая ход специальной военной операции (СВО), заявил, что российские войска «ведут себя героически». Он отметил, что на некоторых участках они переходят в наступление неожиданно для Вооруженных сил Украины (ВСУ), занимая наиболее выгодные позиции.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    В Венгрии приветствовали слова Путина о вводе войск в Будапешт в 1956 году

    В Ливии спрогнозировали рост жертв наводнения до 20 тысяч

    Тренер ЦСКА объяснил четвертое поражение клуба на старте сезона КХЛ

    Чехия продлила статус временной защиты украинских беженцев

    Трамп обвинил Байдена в критике Путиным США

    В США предупредили о решающем моменте для Украины

    Российский боец рассказал об уничтожении под Авдеевкой западной техники

    Зеленский сообщил о планах по производству оружия на Украине

    В административном здании в центре Москвы произошел пожар

    Российский боец спас сослуживцев от взрыва гранаты в зоне СВО и выжил сам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости