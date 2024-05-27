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14:14, 27 мая 2024Силовые структуры

Российского подростка осудили на 4,5 года колонии за диверсию на железной дороге

В Томске суд дал 4,5 года колонии подростку за диверсию на железной дороге

Фото: Jannik / Unsplash

Томский областной суд приговорил к 4,5 года лишения свободы 17-летнего местного жителя, который совершил поджог на железной дороге осенью 2023 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Подростка признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 281 УК РФ («Диверсия»). Он будет отбывать наказание в воспитательной колонии.

Суд установил, что в сентябре 2023 года несовершеннолетний получил через интернет от не установленного следствием гражданина задание повредить объект транспортной инфраструктуры. Подросток совершил поджог опоры контактной сети на участке пути между станциями Томск-1 и Томск-2 Западно-Сибирской железной дороги.

25 мая сообщалось, что на Кубани по подозрению в совершении поджога на железной дороге задержали слесаря. Обходчики путей увидели вскрытый и обгоревший релейный шкаф. Из-за этого на участке пути нарушился график следования двух поездов.

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      Любовь Ширижик
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