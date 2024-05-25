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12:44, 25 мая 2024Россия

Российского слесаря задержали после поджога на железной дороге

На Кубани по подозрению в поджоге на железной дороге задержали слесаря

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

На Кубани по подозрению в совершении поджога на железной дороге задержали слесаря. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации издания, обходчики путей увидели вскрытый и обгоревший релейный шкаф. Из-за этого на участке пути нарушился график следования двух поездов.

Полиция Краснодарского края вычислила предполагаемого поджигателя — им оказался 34-летний россиянин, работающий на занимающемся энергоснабжением предприятии. В полиции не исключают, что подозреваемого «вели» кураторы из Украины.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

Ранее директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что Украина перешла к тактике тотального террора, не имея реальных возможностей на фронте.

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