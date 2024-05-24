Бортников заявил о переходе Украины к тотальному террору

Бортников: Киев перешел к тотальному террору, не имея возможностей на поле боя

Украина перешла к тактике тотального террора, не имея реальных возможностей на фронте. Об этом заявил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников, передает РИА Новости.

Бортников выступил с заявлением на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ в Бишкеке. Он подчеркнул, что Киев систематически ведет обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов.

«Власти Украины, не имея реальных возможностей для достижения своих целей на поле боя, перешли к тотальному террору», — заявил директор ФСБ. В качестве примера он привел украинские диверсии на приграничных территориях России.

Ранее Бортников обвинил украинское руководство в тиражировании неработающих «формул мира» под давлением Запада.