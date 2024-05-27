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11:52, 27 мая 2024Силовые структуры

Российского военного осудили на 5,5 года за уклонение от службы

В Новосибирске осудили на 5,5 года военного, оставившего службу почти на год

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы военнослужащего Дмитрия Горбачева, уклонившегося от прохождения службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, военный захотел отдохнуть от обязанностей и 8 февраля 2023 года самовольно оставил часть. Он уехал сначала в Подмосковье, а затем в Новосибирск. 2 декабря Горбачев вернулся в воинскую часть.

Ранее стало известно, что Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы военнослужащего Павла Петрова, пять раз самовольно оставившего место службы.

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      Екатерина Кашурникова
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