Российского военного осудили на 5,5 года за уклонение от службы

В Новосибирске осудили на 5,5 года военного, оставившего службу почти на год

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы военнослужащего Дмитрия Горбачева, уклонившегося от прохождения службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.

По данным ведомства, военный захотел отдохнуть от обязанностей и 8 февраля 2023 года самовольно оставил часть. Он уехал сначала в Подмосковье, а затем в Новосибирск. 2 декабря Горбачев вернулся в воинскую часть.

Ранее стало известно, что Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы военнослужащего Павла Петрова, пять раз самовольно оставившего место службы.