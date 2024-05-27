Северная Корея предупредила Японию о планах запуска спутника с 27 мая по 4 июня

Северная Корея предупредила Японию о планах запуска спутника с 27 мая по 4 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмеченные КНДР зоны предположительного падения ступеней ракеты находятся за пределами исключительной экономической зоны Японии. Одна из них находится у восточного побережья Филиппин в Тихом океане, две — находятся в Желтом море — у западного побережья Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что армия КНДР готова принять ответные военные меры на угрожающие суверенитету Пхеньяна провокации Южной Кореи и Соединенных Штатов.

Заместитель министра обороны страны Ким Ган Ир ведомства подчеркнул, что в настоящее время ВВС США и «марионеточная Республика Корея» совершают воздушную разведку на превышающем военное положение уровне.