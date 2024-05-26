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12:19, 26 мая 2024Мир

Северная Корея сделала угрожающее предупреждение

КНДР примет ответные военные меры на провокации Южной Кореи и США

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Армия КНДР готова принять ответные военные меры на угрожающие суверенитету Пхеньяна провокации Южной Кореи и Соединенных Штатов. Такое заявление сделал заместитель министра обороны страны Ким Ган Ир, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Замглавы ведомства отметил, что в настоящее время ВВС США и «марионеточная Республика Корея» совершают воздушную разведку на превышающем военное положение уровне. Для этих целей страны используют различные самолеты-разведчики, в том числе беспилотный RQ-4B.

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Замминистра также предупредил, что Северная Корея никогда не сможет смириться с продолжающимся посягательством на морской суверенитет страны. «В любой момент мы можем применить свои силы самообороны на воде или под водой», — подчеркнул он.

Ким Ган Ир заявил, что суда Южной Кореи часто пересекают границу КНДР, и это чревато опасными последствиями. По его словам, если произойдет какой-либо инцидент, Сеул будет нести полную ответственность за нарушение морского суверенитета Северной Кореи.

«Если Республика Корея не будет уважать объявленную нами морскую пограничную линию, то нужно сделать так, чтобы она боялась той линии, — вот это наш выбор», — добавил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва и Пхеньян продолжают развивать двустороннее сотрудничество. По его словам, Северная Корея является перспективным партнером России.

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      Фариза Бацазова
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