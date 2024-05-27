Reuters: Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии

Северная Корея запустила ракету в сторону Японии, которая была опознана как баллистическая. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на систему чрезвычайного вещания японского правительства J-Alert.

«Правительство Японии в понедельник выпустило экстренное предупреждение для жителей юга страны, чтобы они могли укрыться от возможной угрозы северокорейской ракеты. Япония сообщила об этом через свою систему вещания J-Alert», — отмечается в материале агентства. Авторы материала также сослались на вооруженные силы Южной Кореи, заявившие, что не смогли опознать тип выпущенной ракеты.

Дополнительно сообщается, что власти Японии предупредили жителей острова Окинава, призвав их укрыться внутри зданий или в подземных помещениях.