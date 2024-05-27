Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:04, 27 мая 2024Мир

Северная Корея запустила баллистическую ракету

Reuters: Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии

Фото: Kim Jae-Hwan / Globallookpress.com

Северная Корея запустила ракету в сторону Японии, которая была опознана как баллистическая. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на систему чрезвычайного вещания японского правительства J-Alert.

«Правительство Японии в понедельник выпустило экстренное предупреждение для жителей юга страны, чтобы они могли укрыться от возможной угрозы северокорейской ракеты. Япония сообщила об этом через свою систему вещания J-Alert», — отмечается в материале агентства. Авторы материала также сослались на вооруженные силы Южной Кореи, заявившие, что не смогли опознать тип выпущенной ракеты.

Дополнительно сообщается, что власти Японии предупредили жителей острова Окинава, призвав их укрыться внутри зданий или в подземных помещениях.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      В Италии призвали остановить генсека НАТО из-за его слов об ударах по России

      Турист попытался спасти упавшую со скалы спутницу и пропал без вести

      Названа новая возможная причина атаки ВСУ на Геленджик

      Северная Корея запустила баллистическую ракету

      В Германии рассказали о снижении эффективности HIMARS

      Рост курса рубля до уровней начала года объяснили

      100-летний жених и 102-летняя невеста сыграли свадьбу в доме престарелых

      В России удивились введенным Польшей новым ограничениям

      Названы причины провала плана Украины по ЗАЭС

      Бывший советник НАТО назвал причину превосходства России в конфликте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше