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23:53, 27 мая 2024Силовые структуры

Генпрокуратура предложила наказание для вора в законе Шишканова

Генпрокуратура потребовала для вора в законе Шишканова пожизненное заключение
СюжетВоры в законе:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Генпрокуратура потребовала для 18 участников преступного сообщества вора в законе Олега Медведева (Шишканова), на счету которого убийства, другие тяжкие и особо тяжкие преступления, наказания от условного до пожизненного заключения. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

По мнению прокурора, с учетом роли и степени тяжести инкриминируемых преступлений двум подсудимым, Юрию Григорьеву и Александру Морозову, необходимо назначить по 5 лет лишения свободы условно, а Самвелу Сереканяну — 7 лет и 11 месяцев лишения свободы условно.

Для Олега Медведева, Эдуарда Харькова, Дмитрия Хламкина и Юрия Офицерова прокурор потребовала пожизненное заключение. Остальных она предложила осудить на сроки от 12 до 24 лет заключения в колонии строгого режима. По мнению стороны обвинения, подсудимые должны выплатить по искам потерпевших от 1,2 миллиона до 5 миллионов рублей.

Ранее присяжные признали вора в законе Олега Медведева (Шишканова) виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Шишканов был задержан 15 июля 2019 года. Его обвинили в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ) и причастности к похищению, убийству раменского депутата Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи.

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      Марина Совина
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