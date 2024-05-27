В Австралии признали проблемы с использованием российских активов

Вице-премьер Австралии Марлз признал проблемы с простым изъятием активов России

Руководство Австралии продолжает изучать вопрос использования замороженных в стране российских активов, чтобы их можно было использовать в интересах Украины. Об этом в интервью местной радиостанции заявил вице-премьер Австралии Ричард Марлз, передает «Интерфакс».

Он признал, что с простым изъятием и использованием существуют проблемы конституционного характера.