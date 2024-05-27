Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:36, 27 мая 2024Экономика

В Австралии признали проблемы с использованием российских активов

Вице-премьер Австралии Марлз признал проблемы с простым изъятием активов России

Фото: Tracey Nearmy / Getty Images

Руководство Австралии продолжает изучать вопрос использования замороженных в стране российских активов, чтобы их можно было использовать в интересах Украины. Об этом в интервью местной радиостанции заявил вице-премьер Австралии Ричард Марлз, передает «Интерфакс».

Он признал, что с простым изъятием и использованием существуют проблемы конституционного характера.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыта причина отказа суда освободить из СИЗО генерала Попова

      Единая лига ВТБ оштрафовала клуб на 500 тысяч рублей за стычку игрока с судьей

      Возвращение Кейт Миддлтон отложили на неопределенный срок

      В России объяснили попытку ВСУ атаковать Геленджик

      Российская ПВО сбила украинский самолет над Волчанском

      Одну деталь внешности Виктории Бони на фото в Каннах раскритиковали в сети

      Россияне резко заинтересовались одной категорией товаров

      Глава МИД Литвы пригрозил Грузии отменой статуса кандидата в ЕС

      МИД Бельгии обвинил Венгрию в блокировке новой помощи Украине

      Путину предложили исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций. Талибов снова позвали на ПМЭФ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше