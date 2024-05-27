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12:26, 27 мая 2024Интернет и СМИ

Сообщение о пожаре на складе газовых баллонов в Подмосковье не подтвердилось

МЧС России опровергло информацию о пожаре на складе газовых баллонов в Подольске
СюжетПожары в России

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Telegram-канал Shot со ссылкой на жителей подмосковного Подольска написал, что на складе с газовыми баллонами в городе произошел взрыв, а затем пожар. Также канал опубликовал фото, на которых виден столб дыма.

МЧС России в своем Telegram-канале опровергло сообщение о взрыве и пожаре на складе с баллонами. В ведомстве сообщили, что вечером 25 мая, спасателям поступила информация о пожаре в деревне Северово Подольского городского округа. «Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что на открытой площадке происходит горение разобранного строения и четырех вагончиков на общей площади 500 квадратных метров», — говорится в публикации. К утру пожар был ликвидирован.

Информация о взрыве и пожаре на складе газовых баллонов в Подольске распространилась в российских и украинских СМИ. В частности, об этом написали Life.ru, «Царьград» и «РБК-Украина».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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