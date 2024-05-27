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10:59, 27 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о приказе охраны Зеленского сложить оружие при входе ВС РФ в Киев

Полковник охраны Зеленского дал приказ сложить оружие при входе ВС РФ в Киев
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Полковник Госохраны президента Украины Владимира Зеленского, которого подозревают в покушении на главу государства, в начале специальной военной операции (СВО) дал приказ своим подчиненным сложить оружие в случае входа Вооруженных сил (ВС) России в Киев. О приказе охраны Зеленского стало известно из публикации газеты Times.

Издание цитирует речь арестованного военного перед подчиненными со слов его коллег: «Мы не вооруженные силы, у нас нет конкретной задачи защищать Украину, и мне недостаточно платят, чтобы организовывать здесь Брестскую крепость».

Отмечается, что сотрудники Госохраны не стали доносить на своего начальник руководству, посчитав приказ эмоциональной реакцией на начало боевых действий.

7 мая Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что вместе с контрразведкой сорвала планы по физическому устранению представителей высшего военно-политического руководства страны. Тогда в результате оперативных действий были задержаны два полковника одного из департаментов Управления Госохраны.

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      Глеб Палехов
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