Стало известно о приказе охраны Зеленского сложить оружие при входе ВС РФ в Киев

Полковник охраны Зеленского дал приказ сложить оружие при входе ВС РФ в Киев

Полковник Госохраны президента Украины Владимира Зеленского, которого подозревают в покушении на главу государства, в начале специальной военной операции (СВО) дал приказ своим подчиненным сложить оружие в случае входа Вооруженных сил (ВС) России в Киев. О приказе охраны Зеленского стало известно из публикации газеты Times.

Издание цитирует речь арестованного военного перед подчиненными со слов его коллег: «Мы не вооруженные силы, у нас нет конкретной задачи защищать Украину, и мне недостаточно платят, чтобы организовывать здесь Брестскую крепость».

Отмечается, что сотрудники Госохраны не стали доносить на своего начальник руководству, посчитав приказ эмоциональной реакцией на начало боевых действий.

7 мая Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что вместе с контрразведкой сорвала планы по физическому устранению представителей высшего военно-политического руководства страны. Тогда в результате оперативных действий были задержаны два полковника одного из департаментов Управления Госохраны.