Стало известно о ракетном ударе по месту прохождения эшелонов ВСУ

Лебедев: по месту прохождения эшелонов ВСУ в Херсонской области нанесен удар

По подконтрольной Киеву части Херсонской области был нанесен ракетный удар. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Снегиревка получила ракетный удар по месту расположения техники и живой силы», — рассказал Лебедев. Он добавил, что данный город является местом постоянного прохождения украинских эшелонов с военной техникой и боеприпасами.

Представитель пророссийского подполья также уточнил, что к месту происшествия направились в том числе военные машины скорой помощи. По информации Лебедева, в результате удара была поражена группа украинских «охотников на беспилотники» и спецоборудование.

Ранее в пророссийском подполье сообщали об ударе по складу Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. По словам Лебедева, на базе пораженного объекта могли находиться переданные Киеву Соединенными Штатами тактические ракеты ATACMS.