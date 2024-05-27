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17:16, 27 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о ракетном ударе по месту прохождения эшелонов ВСУ

Лебедев: по месту прохождения эшелонов ВСУ в Херсонской области нанесен удар

Фото: Russian Defence Ministry / Globallookpress.com

По подконтрольной Киеву части Херсонской области был нанесен ракетный удар. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Снегиревка получила ракетный удар по месту расположения техники и живой силы», — рассказал Лебедев. Он добавил, что данный город является местом постоянного прохождения украинских эшелонов с военной техникой и боеприпасами.

Представитель пророссийского подполья также уточнил, что к месту происшествия направились в том числе военные машины скорой помощи. По информации Лебедева, в результате удара была поражена группа украинских «охотников на беспилотники» и спецоборудование.

Ранее в пророссийском подполье сообщали об ударе по складу Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. По словам Лебедева, на базе пораженного объекта могли находиться переданные Киеву Соединенными Штатами тактические ракеты ATACMS.

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      Екатерина Грищенко
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