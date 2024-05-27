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13:24, 27 мая 2024Ценности

Стилист Рогов назвал модный тренд сезона

Стилист Александр Рогов назвал бохо-шик модным трендом сезона

Фото: Marc Piasecki / GC Images / Getty Images

Стилист Александр Рогов назвал модный тренд сезона. Соотвествующую информацию он разместил в своем Telegram-кагале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

По словам эксперта, стилистический прием под названием бохо-шик остается по-прежнему популярным. «Бохо-Шик один из актуальнейших стилистических приемов, а икона бохо-шика — Кейт Мосс», — заявил специлист.

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Свои слова Рогов проиллюстрировал снимками супермодели Кейт Мосс, которая демонстрировала наряды в упомянутом стиле. Так, манекенщица надевала блузы, платья, кардиганы и накидки белых, черных и цветных тонов.

Ранее в мае стилист Рогов назвал «грязные» вещи трендом сезона. Стилист рассказал, что в упомянутое время актуальными стали изделия из денима с массивными коричневыми пятнами.

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      Екатерина Ештокина
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