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14:47, 27 мая 2024Из жизни

Священник укусил женщину во время причастия

В США священник укусил женщину за руку во время воскресной службы

Фото: @St. Thomas Aquinas Church

Священник из США укусил женщину за руку во время воскресной службы. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел в городе Сент-Клауд, штат Флорида, в церкви Святого Фомы Аквинского. Женщина пришла на утреннюю службу в 10 часов утра и попыталась причаститься. У нее состоялась короткая беседа с преподобным Фиделем Родригесом, который сказал ей, что она не предприняла надлежащих шагов для причастия, и отослал ее с благословением.

Через два часа женщина вернулась на дневную службу и снова попыталась причаститься. Когда Родригес спросил, исповедалась ли она, женщина ответила ему, что «это не его дело». При этом исповедь — обязательное условие для принятия евхаристии (часть причастия, при котором верующие употребляют освященные хлеб и вино). В результате Родригес все же позволил ей причаститься.

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«В этот момент женщина с силой сунула руку в сосуд и схватила несколько облаток, раздавив их», — сообщили в епархии. Родригес, у которого была только одна свободная рука, вступил в противостояние с прихожанкой, «поскольку она отказывалась отпустить облатки». Затем женщина толкнула Родригеса, а он «укусил ее за руку», чтобы она отпустила схваченные облатки. После этого женщина покинула церковь.

Она позже рассказала полиции, что Родригес пытался «засунуть» ей в рот облатку после того, как расстроился из-за невыполненных условий для причастия. Прихожанка заявила, что он схватил ее и укусил за руку, когда она пыталась взять облатку из его рук, говорится в сообщении. Родригес же сообщил полиции, что она первой напала на него и что он пытался защитить святость причастия. Он признался, что в тот момент ему казалось, что единственный способ сделать это — укусить прихожанку.

В епархии подтвердили, что Родригес отреагировал таким образом, чтобы «защитить Святое Причастие от этого кощунственного акта». «Хотя епархия Орландо не одобряет подобные физические ссоры, отец Родригес добросовестно пытался предотвратить акт осквернения Святого Причастия», — говорится в сообщении епархии Орландо.

Ранее сообщалось, что в Великобритании пара занялась сексом прямо в церкви. Впоследствии выяснилось, что женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и считала, что она на улице.

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      Антонина Черташ
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