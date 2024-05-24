Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:04, 24 мая 2024Из жизни

Пара занялась сексом в церкви

Фото: Ardfern / Wikipedia

В Великобритании пара решила заняться сексом в церкви и попалась. Об этом сообщает BBC.

Мужчина и женщина вступили в сексуальные отношения в церкви Святой Марии, расположенной в центре города Белфаст в Северной Ирландии. Инцидент произошел 18 мая около полудня. Прихожане пытались пристыдить пару, но любовники лишь накричали на них в ответ.

Когда на место прибыла полиция, 36-летний Шон Пол Рассел и 31-летняя Кирсти Макмастер стали сыпать проклятиями и сказали правоохранителям, что это «всего лишь секс». Они были задержаны и доставлены в отделение полиции.

Материалы по теме:
«Отец Мелетий засунул руку мне в трусы» Православный священник годами совращал мальчиков. Они молчали шесть лет
«Отец Мелетий засунул руку мне в трусы»Православный священник годами совращал мальчиков. Они молчали шесть лет
4 декабря 2018
«Не думаю, что Бог простит» Священники превратили тропический остров в царство разврата. Их жертвы молчали десятки лет
«Не думаю, что Бог простит»Священники превратили тропический остров в царство разврата. Их жертвы молчали десятки лет
9 сентября 2019

Расселу и Макмастер предъявлены обвинения в хулиганстве и непристойном поведении. Впоследствии также выяснилось, что Макмастер была пьяна и полагала, что находится за пределами церкви. Адвокат Рассела заявил во время судебного заседания, что его клиент раскаивается в содеянном. Он добавил, что Рассел страдает от биполярного расстройства и в тот день приехал в Белфаст, чтобы сходить к психиатру.

Рассела и Макмастер было решено оставить под стражей до 17 июня.

Ранее сообщалось, что в США мужчина и женщина занялись сексом в парке на глазах у семей с детьми. Пара пряталась под одеялом, однако отдыхающим было и так понятно, чем там занимаются любовники.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ совершили ракетную атаку на Крым. Погибли случайные прохожие

      В Госдуме оценили инвестиции Запада в украинское ПВО

      Трамп пообещал сделать Нью-Йорк вновь великим

      В Совфеде рассказали об ответе России на попытки Запада закрыть небо Украины

      Херш усомнился в переизбрании Байдена из-за его представлений о мире

      На Западе потребовали начать переговоры по Украине

      США начали борьбу с «пропагандой РФ» на Балканах

      На Западе признали эффективность российских средств РЭБ

      Трамп отказался проводить «сидячие» дебаты с Байденом

      Власти Крыма приравняли публикацию видео прилетов ВСУ с работой на врага

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше