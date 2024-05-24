Пара занялась сексом в церкви

В Великобритании пара решила заняться сексом в церкви и попалась. Об этом сообщает BBC.

Мужчина и женщина вступили в сексуальные отношения в церкви Святой Марии, расположенной в центре города Белфаст в Северной Ирландии. Инцидент произошел 18 мая около полудня. Прихожане пытались пристыдить пару, но любовники лишь накричали на них в ответ.

Когда на место прибыла полиция, 36-летний Шон Пол Рассел и 31-летняя Кирсти Макмастер стали сыпать проклятиями и сказали правоохранителям, что это «всего лишь секс». Они были задержаны и доставлены в отделение полиции.

Расселу и Макмастер предъявлены обвинения в хулиганстве и непристойном поведении. Впоследствии также выяснилось, что Макмастер была пьяна и полагала, что находится за пределами церкви. Адвокат Рассела заявил во время судебного заседания, что его клиент раскаивается в содеянном. Он добавил, что Рассел страдает от биполярного расстройства и в тот день приехал в Белфаст, чтобы сходить к психиатру.

Рассела и Макмастер было решено оставить под стражей до 17 июня.

Ранее сообщалось, что в США мужчина и женщина занялись сексом в парке на глазах у семей с детьми. Пара пряталась под одеялом, однако отдыхающим было и так понятно, чем там занимаются любовники.