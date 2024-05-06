Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 6 мая 2024Из жизни

Пара занялась сексом в парке на глазах у семей с детьми

Кадр: TikTok

В США любовники занялись сексом в нью-йоркском парке на глазах у десятков отдыхающих. Об этом сообщает Daily Star.

Предающуюся сексуальным утехам пару сняли на видео в Бэттери-парк в районе Манхеттен. Мужчина и женщина были с головой накрыты одеялом, однако очевидцам было совершенно понятно, чем они заняты. В это время вокруг находилось множество отдыхающих. В частности, в нескольких метрах от пары играла компания детей.

Пользователь, выложивший видео на своей странице в социальной сети, назвал его «Только в Нью-Йорке». «Заниматься этим перед такой толпой. У меня просто слов нет», — написал один из комментаторов. «Что они пытались скрыть одеялом? Вот настоящий вопрос», — заявил другой.

Материалы по теме:
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал» Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
25 ноября 2020
«Они абсолютно не стесняются пышных форм» Латиноамериканки живут в бедности, но тратят последнее на сексуальные наряды и вечеринки
«Они абсолютно не стесняются пышных форм»Латиноамериканки живут в бедности, но тратят последнее на сексуальные наряды и вечеринки
9 апреля 2019

Впрочем, некоторые предположили, что пара не делала ничего предосудительного. «Представьте, что вы срываете покрывало, а там просто яростная партия в "Твистер"», — пошутил один из пользователей.

Ранее в Великобритании пара занялась сексом посреди лондонской улицы на глазах у прохожих. Любовники разместились на выброшенном кем-то диване и накрылись одеялом.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Задержаны подозреваемые в убийстве американского военкора с позывным Техас. Что известно о расследовании?

      На Украине разгорелся скандал из-за киберпомощника МИД

      Киселев призвал привлечь к ответственности виновных в убийстве военкора Бентли

      Пара занялась сексом в парке на глазах у семей с детьми

      Неуверенная девушка захотела стать доминатрикс и получила совет

      Опасность атаки БПЛА в Воронежской области отменили

      Названа причина бунта заключенных в российской колонии

      Создана альтернатива литий-ионным аккумуляторам

      Кейт Бекинсейл появилась на красной дорожке в оголяющем тело платье

      Подруга Миддлтон рассказала об «оказавшейся в аду» из-за рака принцессе Уэльской

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше