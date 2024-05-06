Пара занялась сексом в парке на глазах у семей с детьми

В США любовники занялись сексом в нью-йоркском парке на глазах у десятков отдыхающих. Об этом сообщает Daily Star.

Предающуюся сексуальным утехам пару сняли на видео в Бэттери-парк в районе Манхеттен. Мужчина и женщина были с головой накрыты одеялом, однако очевидцам было совершенно понятно, чем они заняты. В это время вокруг находилось множество отдыхающих. В частности, в нескольких метрах от пары играла компания детей.

Пользователь, выложивший видео на своей странице в социальной сети, назвал его «Только в Нью-Йорке». «Заниматься этим перед такой толпой. У меня просто слов нет», — написал один из комментаторов. «Что они пытались скрыть одеялом? Вот настоящий вопрос», — заявил другой.

Впрочем, некоторые предположили, что пара не делала ничего предосудительного. «Представьте, что вы срываете покрывало, а там просто яростная партия в "Твистер"», — пошутил один из пользователей.

Ранее в Великобритании пара занялась сексом посреди лондонской улицы на глазах у прохожих. Любовники разместились на выброшенном кем-то диване и накрылись одеялом.