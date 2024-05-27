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20:48, 27 мая 2024Бывший СССР

Украинцам предрекли годы отключений электроэнергии

Energy Club: электричество на Украине будут отключать еще не менее двух лет

Фото: Thomas Peter / Reuters

Электричество на Украине будут отключать еще не менее двух лет, считает вице-президент бизнес-объединение энергетических компаний Украины Energy Club Максим Немчинов. Его цитирует УНИАН.

«Это наша реальность на ближайшие два года. То есть надо адаптироваться, надо понимать, что это будет. Нам нужно будет строить кое-что с нуля, кое-что восстанавливать, кое-что перестраивать, модернизировать. На это нужны средства и время», — заявил Немчинов.

Украинская энергосистема в результате российских ударов потеряла около 8 гигаватт мощностей электрогенерации, отметил он. По мнению Немчинова, в стране придется повысить тарифы на электроэнергию.

Ранее директор энергетических программ украинского «Центра Разумкова» Владимир Омельченко заявил, что на Украине ожидается увеличение сроков отключения электричества. Особенно пострадает Киев, где находится множество объектов критической инфраструктуры.

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      Алевтина Запольская
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