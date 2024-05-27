Украинцам предрекли годы отключений электроэнергии

Energy Club: электричество на Украине будут отключать еще не менее двух лет

Электричество на Украине будут отключать еще не менее двух лет, считает вице-президент бизнес-объединение энергетических компаний Украины Energy Club Максим Немчинов. Его цитирует УНИАН.

«Это наша реальность на ближайшие два года. То есть надо адаптироваться, надо понимать, что это будет. Нам нужно будет строить кое-что с нуля, кое-что восстанавливать, кое-что перестраивать, модернизировать. На это нужны средства и время», — заявил Немчинов.

Украинская энергосистема в результате российских ударов потеряла около 8 гигаватт мощностей электрогенерации, отметил он. По мнению Немчинова, в стране придется повысить тарифы на электроэнергию.

Ранее директор энергетических программ украинского «Центра Разумкова» Владимир Омельченко заявил, что на Украине ожидается увеличение сроков отключения электричества. Особенно пострадает Киев, где находится множество объектов критической инфраструктуры.